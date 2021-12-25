الارصاد: كتلة هوائية تتسبب بتعديل طقس ليبيا وهذه ملامح اليومين القادمين

كشف المركز الوطني للارصاد الجوية الليبي في تقرير عن حالة الطقس في ليبيا عن الوضع الجوي السائد والمتوقع هذا اليوم السبت 25/ 12 / 2021م وخلال اليومين القادمين.

وبحسب التقرير الصادر عن المركز فإن الطقس يكون دافئ ومستقر علي اغلب مناطق ليبيا نتيجة تأثير الكتلة الهوائية الدافئة والتي يكون تأثيرها واضح علي الشمال والجنوب الغربي حيت تسبب إعتدال في عوامل الطقس , ومن المتوقع أن يستمر تأثير الكتلة الهوائية الدافئة خلال اليومين القادمين .

ووفقا للتقرير تبقي السحب تتكاثر من حين لأخر هذا اليوم على بعض المناطق الشمال الشرقي وظهور السحب العالية علي الجنوب الليبي .

ومن المتوقع بحسب التقرير ان تميل درجات الحرارة للدفء أثناء فترة النهار على أغلب المناطق وتسجل مابين ( 16 – 23 ) مْ علي اغلب المناطق , ولاتتجاوز ( 13 ) مْ على مناطق الجبل الأخضر ، وتسجل إرتفاع طفيف اليومين القادمين علي بعض المناطق

والله أعلم.