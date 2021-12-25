بوراص: مجلس النواب مُطالب بتصحيح مسار العملية الانتخابية

رحبت ربعية بوراص، عضو مجلس النواب وملتقى الحوار السياسي، بالدعم الدولي الداعم لخارطة الطريق التي نتجت عن ملتقى الحوار السياسي الليبي بعد صراع مرير على أسوار العاصمة طرابلس والتي راح ضحيتها الكثير من الليبيين، الخارطة التي منحت الفرصة لليبيين لتجديد الشرعية عبر صناديق الاقتراع واختيار من يمثلهم بدون تقويض ولا وصاية والخروج من دائرة الحرب إلى دائرة التفاوض والحوار، وفق قولها.

أضافت في بيان: “وكما نرحب بالدعم الهادف من المجتمع الدولي لمساندة الليبيين في تخطي محنتهم نرفض التدخل في الشؤون الداخلية للقرار الليبيي. عليه، ندعو مجلس النواب في جلسته القادمة التي ستعقد في 27 ديسمبر 2021 بمدينة طبرق تلبية لرغبة الشعب الليبي في إنجاز الاستحقاق التاريخي الانتخابات الرئاسية والتشريعية”.

أضافت قائلةً: “ومن باب مناط المسؤولية كمجلس نواب في أصدار القوانين و متابعة تنفيذها ومعالجة عيوبها وإصلاحها بما يخدم المصلحة العليا للاستقرار الوطني. لذلك نحث أعضاء مجلس النواب على تحمل المسؤولية القانونية و التاريخية أمام الشعب الليبي لتصحيح مسار العملية الانتخابية لضمان سير نجاحها دعماً للاستقرار الوطني واستجابة لدعوات المتكررة من الاطراف المحلية والدولية ومن المفوضية الوطنية العليا للانتخابات بشأن طلبها تأجيل الانتخابات الرئاسية بعد تعذر إنجازها بالموعد المحدد في 24 ديسمبر 2021 وفقاً للقانون الصادر عن مجلس النواب الليبي”.