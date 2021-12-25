ليبيا تحتفل بتخريج 200 متدرب مهني أنهوا دورتهم في تونس

خرجت وزارة العمل والتأهيل، في تونس أمس الجمعة، ، الدفعة التدريبية الأولى والتي استهدفت 200 متدرب، ضمن رزنامة التدريب 2022 التي بدأت مطلع هذا الشهر .

وقال الوزير علي العابد الرضا، في كلمة له بمناسبة التخرج، إن ما يشهده العالم من تطور التكنولوجيا والتغيرات التي تطرأ على نظم الإدارة الحديثة باستمرار استدعى تنظيم البرامج التدريبية للموظفين على المستوى الوطني ومن كل المدن والقرى الليبية.

وأضاف أن ذلك يعدّ إيمانًا بأن التدريب المستمر للموظَّف يجعله دائم الاتصال بما يحدث في بيئته؛ كي يسعى لمواكبة التطوُّرات العلميَّة في شتى المجالات.

وعزا “الرضا” اختيار تونس لاعتبارات عدة، منها العلاقات الوثيقة التي تربطها بليبيا، وما تحظى به الكفاءات التونسية من سمعة جيدة، مُبيّنًا أن التدريب المهني هو الطريق لبناء برامج مشتركة للتعاون بين البلدين في مجالات عدة.

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