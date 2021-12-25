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انطلاقًا من ليبيا.. ترحيل 107 لاجئين إلى رومانيا

تم النشر منذُ 3 ثواني
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أجلت المنظمة الدولية للهجرة بليبيا 107 لاجئين إلى مركز الطوارئ برومانيا وهي آخر رحلة إجلاء لإعادة التوطين لعام 2012، مشيرةً إلى أنه ستتم معالجة حالاتهم لإعادة التوطين في كندا.

ويبلغ، بذلك، إجمالي ما تم ترحيلهم من طالبي اللجوء الضعفاء من السفر إلى خارج ليبيا 1,463 مستفيدًا على متن رحلات إعادة التوطين أو الإجلاء، أو كجزء من مسارات تكميلية، بما في ذلك لمّ شمل الأسر.

ووجهت المفوضية الدعوة للدول لتقديم المزيد من الأماكن التي يمكن أن تكون ملاذًا آمنًا لطالبي اللجوء وتمكينهم من مغادرة ليبيا، بحسب ما أوردته المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، عبر صفحتها الرسمية على منصة “فيس بوك”.

 

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

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