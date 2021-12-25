وزير الدولة البريطاني: انتقال السلطة في ليبيا يجب أن يتم بعد الانتخابات

دعا وزير الدولة البريطاني لشؤون الشرق الأوسط وشمال إفريقيا جيمس كليفرلي إلى انتقال سلمي للسلطة بعد الانتخابات ويقول إن من يهدد الاستقرار سيحاسب، وفق قوله.

أضاف الوزير البريطاني، في تدوينة على تويتر: “أثني على جهود ستيفاني ويليامز الدوؤوبة في ليبيا، المملكة المتحدة والولايات المتحدة وفرنسا وإيطاليا وألمانيا يرحبون ببيان مفوضية الانتخابات مع ضرورة الحفاظ على الزخم الانتخابي”.

واختتم الوزير البريطاني قائلاً: “ندعو إلى انتقال سلمي للسلطة بعد الانتخابات ويقول إن من يهدد الاستقرار سيحاسب”، وفق قوله.

تدوينة الوزير البريطاني، جاءت بعد ساعات من بيان السفيرة البريطانية لدى ليبيا، مؤكدةً أن بريطانيا لن تعترف إلا بحكومة عبد الحميد الدبيبة، داعية إلى عدم إنشاء حكومات موازية.