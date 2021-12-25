أبو الغيط: ليبيا تمر بمنعطف خطير وعلى الجميع التعاون للوصول للانتخابات

العنوان-القاهرة

طالب الأمين العام للجامعة العربية، أحمد أبو الغيط، مختلف الأطراف الليبية بضرورة إعلاء المصلحة العليا للبلاد فوق أية حسابات ومصالح ضيقة.

وقال أبو الغيط في بيان له: “إن المنعطف الخطير الذي تمر به ليبيا، ويفرض على الجميع التكاتف والتعاون لإنجاز الاستحقاق الانتخابي في أقرب الآجال، وبما يفضي إلى تحقيق مصلحة الشعب الليبي في اختيار المعبرين عن إرادته، ويساعد على الحفاظ على وحدة وسيادة الدولة”.

وحث الأمين العام الأطراف المعنية باعتماد الحوار كوسيلة وحيدة لحلحلة الخلاف، واستبعاد خيارات العنف والاحتكام للسلاح أو حتى التلويح بها، لافتا أن الحفاظ على استقرار الوضع يعد ضروريًا لتمكين الليبيين من التعبير عن إرادتهم بحرية من خلال العملية الانتخابية.

وشدد أبو الغيط على أهمية وجود توافق وطني على القواعد القانونية والإجرائية للانتخابات، ومن ثم احترام نتائجها والالتزام بها.

وقال: “إن الإرادة الدولية -ومثلما تم التعبير عنها في أكثر من محفل خلال الأشهر الأخيرة- تؤكد محورية إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، وإنهاء الوجود العسكري الأجنبي بجميع صوره، بوصف ذلك ضرورة لاستقرار ليبيا بعيدا عن تأثيرات الحرب التي شهدتها مؤخرا”.