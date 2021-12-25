البرلمان العربي يدعو إلى ضرورة إجراء الانتخابات الليبية في أقرب وقت ممكن دون تأخير

ليبيا – شارك أعضاء مجلس النواب الأعضاء في البرلمان العربي وهم عبد السلام نصية وأحلام اللافي وحسن البرغوثي وأبو صلاح شلبي في الجلسة العامة الثانية لدور الانعقاد الثاني من الفصل التشريعي الثالث للبرلمان العربي التي عقدت بالعاصمة الأردنية عمان.

الجلسة العامة تضمن بحسب ما ذكر المكتب الإعلامي لمجلس النواب جدول أعمالها استعراض تقرير لجنة الشؤون الخارجية والسياسية والأمن القومي وتقرير لجنة الشؤون الاجتماعية والتربوية والثقافة والمرأة، وتقرير لجنة الشؤون الاقتصادية والمالية وتقرير لجنة الشؤون التشريعية والقانونية وحقوق الانسان بالإضافة إلى تقرير لجنة فلسطين.

كمت ناقشت الجلسة العامة، بالإضافة إلى تقارير اللجان الدائمة والفرعية للبرلمان العربي ما ورد في تقرير لجنة الشؤون الخارجية والسياسية والأمن القومي بشأن آلية البرلمان العربي لمتابعة الاستحقاقات الانتخابية في عدد من الدول العربية ومنها ليبيا، والتي دعا إلى ضرورة إجراء الانتخابات فيها في أقرب وقت ممكن دون تأخير يقوض مساعي الشعب الليبي في التعبير عن إرادته الحرة في اختيار قيادته بعيدًا عن التدخلات الخارجية، مؤكدًا على دعم الجهود المخلصة التي تهدف إلى لم الشمل وتجاوز الخلافات ونبذ الفرقة.

وأكد على ضرورة خروج جميع القوات الأجنبية و المرتزقة من الأراضي الليبية، وذلك وفق برنامج زمني محدد، وإنهاء كافة أشكال التدخلات الأجنبية في الشأن الليبي ويؤيد نتائج اجتماعات لجنة (5 +5) والجهود التي تبذلها في هذا الصدد، مشددًا على أن أمن ليبيا جزء لا يتجزأ من الأمن القومي العربي.

يذكر أن اجتماعات البرلمان العربي عقدت بمقر مجلس النواب الأردني من 21 إلى 23 ديسمبر الجاري.

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