بالأبيض والأسود.. انطلقت مسيرة التلفزيون الليبي قبل 53 عاما

صادف يوم أمس الجمعة الذكرى الـ 53 لافتتاح التلفزيون الليبي فعلى تمام الساعة 16:40 من يوم الثلاثاء الموافق 24 من شهر ديسمبر من العام 1968 انطلق البث لأول مرة بالأبيض والأسود، حيث تزامن الافتتاح مع ذكرى الاستقلال.

وتعد المذيعة عايدة الكبتي أول من ظهر في الافتتاح الرسمي للتلفزيون في مدينة طرابلس، وهي من قامت بمهام مذيعة الربط ومذيعة نشرات الأخبار وإعداد وتقديم العديد من البرامج.

وكان الافتتاح الرسمي للتلفزيون في تمام الساعة الثامنة مساء، وكانت أولى لقطات البث النشيد الوطني والذي أدته المجموعة الصوتية لغرفة الإذاعة الموسيقية، تلاه بعد ذلك تلاوة آيات قرآنية بصوت الشيخ محمد صديق المنشاوي.

وافتتح التلفزيون بكلمة لوزير الإعلام والثقافة أحمد الصالحين الهوني، ألقى بعدها إبراهيم عمر الطويل كلمة مصلحة الإذاعة والتلفزيون.

ويعتبر الإعلامي محمد المطماطي أول مذيع ظهر علي الشاشة بعد الافتتاح لتقديم الفقرة الأولى.

وأول قطعة موسيقية بثت عبر التلفزيون كانت بعنوان “المحبة” وهي من تأليف الراحل حسن عريبي، وأول مطرب غنى هو الفنان محمد السيليني في حين كانت أنشودة “الليبي الليبي” أول أغنية ليبية تبث.

وكان حسن التركي ونبيل الفاروقي أول مخرجين قدّما عملاً للبرامج والمنوعات، وأول مطربة شرقية هي الفنانة صباح، وأول مسلسل أجنبي قدم حمل عنوان الغضب، وأول فيلسوف ظهرت صورته هو المفكر البريطاني برتراند راسل.

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