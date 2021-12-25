بوريل يدعو السلطات الليبية لوضع جدول زمني واضح وسريع لإجراء الانتخابات

دعا الممثل الأعلى للسياسة الخارجية والشؤون الأمنية للاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل السلطات الليبية المختصة إلى وضع خطة وجدول زمني واضح على وجه السرعة لإجراء انتخابات رئاسية في أقرب وقت، وفي ظل الامتثال الكامل لخريطة الطريق المتفق عليها.

بوريل، وفي بيان صدر أمس الجمعة في بروكسل، قال: “كان من المفترض أن يتجه الليبيون إلى صناديق الاقتراع لتقرير مستقبلهم من خلال الانتخابات”، ولكن سلطات البلاد أكدت رسميًا تأجيل هذا الاستحقاق.

وقال البيان “تستحق ليبيا وشعبها الاستقرار والسلام بعد عقد من الصراع”، لافتًا بأن الانتخابات وحدها التي ستمنح فرصة واضحة لبناء مستقبل مستقر وبنقل السلطة إلى مؤسسات منتخبة ديمقراطيًا.

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