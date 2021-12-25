السفير الإيطالي: ليبيا تعيش حالة سلام وتأجيل الانتخابات ليس «حدث دراماتيكي»

رأى سفير إيطاليا لدى ليبيا، جوزيبّي بُوتشينو، أنه لا ينبغي قراءة تأجيل الانتخابات في ليبيا، التي كان مقررًا إجراؤها أمس الجمعة، كحدث “دراماتيكي”، بحسب تعبيره.

وأضاف «غريمالدي»، في تصريحات لنشرة أخبار القناة الثانية الإيطالية “Tg2”، أنه في عام 2012 أيضًا، في أول انتخابات برلمانية بعد 2011م، كان هناك تأجيل لمدة شهر واحد.

وبحسب وكالة “آكي” الإيطالية، نوه غريمالدي، بأن هناك عملية سياسية وانتخابية لا تزال جارية، وحالة سلام تعيشها ليبيا اليوم، على الرغم من أنه سلام يشوبه مشاكل وصعوبات.

وتابع بأن الليبيين يتحدثون إلى بعضهم البعض، وأن هذا سبب بعض من الأمل بشأن مستقبل ليبيا، إضافة إلى صمود اتفاق وقف إطلاق النار بشكل عام.

وأعاد التأكيد على أن استقرار ليبيا أمر أساسي، وهو استقرار لإيطاليا ومنطقة البحر الأبيض المتوسط.

وفي ختام حديثه، قال: “علينا التأكيد على التزاماتنا تجاه ليبيا، وأن نكون واثقين أيضًا بأن ما يحدث الآن، يبعث بالأمل، مقارنة بالسنوات العشر الماضية”.