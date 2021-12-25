الحداد: نعول على حراك شعبي قوي يطيح بالطبقة السياسية الفاسدة

بوابة إفريقيا الإخبارية – متابعات |

25 December, 2021

أكد المحلل السياسي الليبي فوزي الحداد أن الشعب الليبي بدأ يستفيق وخرج في مظاهرات عمت مختلف المدن الليبية مشيرا إلى أنه يعول على هذا التحول ليصبح حراكا شعبيا قوي يطيح بالطبقة السياسية الفاسدة في ليبيا.

وأضاف الحداد في تصريح لبواب إفريقيا الإخبارية أن السياسيين كانوا متحكمين في ظهور المواطنين في الميادين المختلفة فكنا نشهد مظاهرات في مدينة تطالب بمجموعة مطالب فيما تخرج مظاهرات أخرى ترفض هذه المطالب لكن ما حدث بالأمس كان مبشر جدا حيث أن جموع الشعب الليبي شرقا وغربا وجنوبا خرجت وأصدرت بيانات تؤكد دعم المسار السلمي الديمقراطي مردفا نعول على هذا التحول ليصبح حراكا شعبي قوي يطيح بكل الطبقة السياسية الفاسدة ويجنب ليبيا المصير المتأزم الذي لاتزال تقبع فيه حتى الآن.

وبين الحداد أن الشعب الليبي بدأ يستفيق وهذا مؤشر جيد حيث أن مختلف الميادين والساحات في ليبيا شهدت تظاهرات للمطالبة بإجراء الانتخابات في أقرب الآجال مؤكدا أن المظاهرات تعبر عن توحد جميع شرائح وأطياف الشعب الليبي للمطالبة بالانتخابات.

وأشار الحداد إلى أن 24 ديسمبر تاريخ كان يفترض أن يغير المشهد السياسي الليبي بإجراء الانتخابات الرئاسية في جولتها الأولى لكن خيب السياسيون والمسيطرون على المشهد آمال الليبيين جميعا خاصة 2.5 مليون ليبي تسلموا بطاقاتهم وانتظروا هذا الحلم بفارغ الصبر لفض النزاع حول الشرعية في ليبيا إلا أن السياسيين عبثوا بطموحات الشعب الليبي وعرقلوا الانتخابات بسبب اختلافاتهم العميقة