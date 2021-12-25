وزارة التربية والتعليم تعلن نتيجة الشهادة الاعدادية الدور الثاني في ليبيا 2021 – رابط

اِعتمد وزير التربية والتعليم المكلّف الدكتور “أحمد أبوخزام” ومُدير المركز الوطني للامتحانات الأستاذ “السيد أحمد مسعود” صباح اليوم نتيجة اِمتحانات شهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسي (الدور الثاني) بنسبة نجاح بلغت 54.17% للعام الدراسي 2020- 2021م.

وبلغ عدد المتقدمين لإجراء اِمتحانات الدور الثاني لشهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسي لهذا العام (37597) طالب وطالبة، نجح منهم (20367) طالب وطالبة، إذ تحصل (366) طالب وطالبة على تقدير ممتاز، و(4400) طالب وطالبة على تقدير جيّد جداً، و(10908) طالب وطالبة على تقدير جيّد، و(4693) طالب وطالبة على تقدير جيّد، فيما بلغ عدد الراسبين (17230).

فيما يلي رابط نتيجة امتحانات شهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسي (الدور الثاني) للعام الدراسي 2020 – 2021م ويمكنكم الحصول على رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2021 من الرابط التالي: