العلاقي لـ«ستيفاني»: يمكن للمجلس الرئاسي أن يبادر بتشكيل حكومة مؤقتة

دعا محمد إبراهيم العلاقي، نقيب المحامين ووزير العدل الأسبق، المجلس الرئاسي، إلى أخذ زمام المبادرة وأن يشكل حكومة جديدة مؤقتة من 12 وزير تكون مهمتها الإشراق على انتخابات برلمانية، على أن يضع البرلمان الجديد قانون انتخابات الرئيس وتحديد اختصاصاته بعد أن يطرح الدستور للاستفتاء على الشعب.

وأضاف في تدوينة على فيسبوك، مخاطباً ستيفاني وليامز مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة: “أمام انسداد الأفق وعدم جدية مجلس النواب ومجلس الدولة والحكومة المؤقتة وعدم التوافق بينهم بل وإصدار مجلس النواب وحده دون غيره قوانين تحمل في ذاتها بذور فنائها ويستحيل تطبيقها استحالة مطلقة إمام هذه الظروف فإننا نهيب بالمجلس الرئاسي ومن منظور وطني وإذا رأى أن لابد من تشكيل حكومة جديدة أن يتجاسر ويأخذ زمام المبادرة وأن يضع من التشريعات والتدابير ما يمكنه من تشكيل حكومة”.