مكافحة الأمراض: استقرار الوضع الوبائي في ليبيا

بوابة إفريقيا الإخبارية – متابعات |

25 December, 2021

أكد المركز الوطني لمكافحة الأمراض استقرار الوضع الوبائي لفيروس كورونا في ليبيا الأسبوع الماضي بالرغم من تسجيل ارتفاعات ملحوظة في بعض المؤشرات مما قد يشير لاحتمالية تغير الوضع الوبائي وظهور بؤر جديدة للمرض في بعض المدن ذات الكثافة السكانية العالية.

وأشار المركز الوطني لمكافحة الأمراض في تقريره الوبائي إلى تدني عدد الاختبارات التي يتم عملها في المنطقة الشرقية والجنوبية إلى أقل من 20 اختبار لكل 100 ألف مواطن ما يشكل عائقا أمام قراءة الوضع الوبائي بصورة دقيقة كما يؤثر على سرعة اتخاذ أجهزة الدولة للإجراءات المناسبة.