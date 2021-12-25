بسبب المرتفع الجوي.. طقس دافئ ومستقر على غالبية مناطق ليبيا

توقّع المركز الوطني للأرصاد الجوية أن يسود طقس دافئ ومستقر على غالبية مناطق ليبيا نتيجة تأثير المرتفع الجوي، وخاصةً علي الشمال والجنوب الغربي نتيجة الرياح الجنوبية الغربية.

وقال المركز، في نشرته الصادرة السبت ، إن المناطق الممتدة من رأس اجدير حتى سرت مرورا بسهل الجفارة وجبل نفوسة؛ ستكون السماء بها صافية إلي قليلة السحب، وتكون الرياح جنوبية إلي جنوبية معتدلة السرعة وتكون نشطة نسبيًا على الساحل ، بينما تتراوح درجات الحرارة ما بين 17 و 23 درجة مئوية.

أما فيما يخص منطقة الخليج وسهل بنغازي حتى امساعد والواحات ومرادة؛ فالسماء قليلة السحب تتكاثر من حين لآخر علي بعض المناطق الساحلية والرياح جنوبية غربية سرعتها بين الخفيفة والمعتدلة وتتراوح درجات الحرارة ما بين 15 و 20 درجة مئوية ولا تتجاوز 13 درجة مئوية على مرتفعات الجبل الأخضر، وتسجّل ارتفاعًا طفيفًا يوم الغد على بعض المناطق.

وستكون السماء بمناطق الجفرة والحمادة و سبها وغات وغدامس صافية إلى قليلة السحب والرياح متغيرة الاتجاه خفيفة السرعة، بينما تتراوح درجات الحرارة ما بين 18 و 22 درجة مئوية.

وفيما يتعلق بالكفرة والسرير وتازربو؛ تكون السماء صافية مع ظهور بعض السحب العالية والرياح شمالية شرقية إلى متغيرة الاتجاه خفيفة إلى معتدلة السرعة، في حين تتراوح درجات الحرارة ما بين 16 و 18 درجة مئوية.

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