ليبيا الان

مظاهرات في سبها لرفض دخول البلاد مرحلة انتقالية جديدة

تم النشر منذُ 19 ثانية
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مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية
مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية

بوابة إفريقيا الإخبارية – متابعات |

25 December, 2021

خرجت مظاهرة أمام مقر المفوضية الوطنية العليا للانتخابات في مدينة سبها للتعبير عن رفض دخول ليبيا مرحلة انتقالية جديدة.

ودعا رئيس المجلس الأعلى لقبائل ومدن الجنوب، علي مصباح أبو سبيحة في تدوينة له بموقع “فيسبوك” أهالي مدينة سبها إلى الالتحاق بالمتظاهرين أمام مفوضية الانتخابات مؤكدا أنه  واجب وطنى للتعبير عن رفض تاجيل الانتخابات ودخول الوطن فى مرحلة انتقالية جديدة وهو ما يؤدي لزيادة وتكريس المعاناة الأمنية والمعيشية للمواطنين.

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بوابة افريقيا الاخبارية

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