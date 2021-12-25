“أبو الغيط” يدعو الأطراف الليبية إلى تغليب لغة الحوار

دعا مصدر مسؤول في الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، اليوم السبت، جميع الأطراف الليبية؛ إلى اعتماد الحوار كوسيلة وحيدة لحلّ الخلافات، إضافة إلى استبعاد العنف والاحتكام للسلاح أو التلويح به.

وأضاف المصدر أن الأمين العام للجامعة أحمد أبو الغيط يتابع التطورات التي تشهدها ليبيا وأدت إلى عدم إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في موعدها الذي كان محددًا.

وبحسب وكالة “سبوتنيك”؛ فإن “أبو الغيط” أهاب بجميع الأطراف الليبية، إعلاء المصلحة العليا للبلاد فوق أي حسابات ومصالح ضيقة، بحسب وصفه، معتبرًا أن ليبيا تمر بمنعطف خطير يستوجب التكاثف من الجميع لإنجاز الاستحقاق الانتخابي في أقرب وقت، بما يساعد على اختيار قيادة للبلاد، وبما يكفل الحفاظ على وحدتها واستقرارها.

وأشار المصدر إلى ضرورة وجود توافق وطني على القواعد القانونية والإجرائية للانتخابات؛ تقود إلى احترام نتائجها والالتزام بها.

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