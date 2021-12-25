ما هي “جمعة خلاص” ؟

شهدت عدد من المدن الليبية، مظاهرات تحت عنوان “جمعة خلاص” للتنديد برفض تأجيل الانتخابات التي كان من المقرر إجراؤها في الرابع والعشرين من ديسمبر الجاري، ما يعزز خيبة أمل الليبيين ويثير مخاوف العودة إلى سيناريو الانقسام والحرب مجددًا.

وبعد أن سجل ما يقرب من 2.5 مليون مواطن أسماءهم في قوائم الانتخابات على أمل المشاركة لإنهاء حالة الفوضى، وبدء صفحة جديدة مستقرة في مسيرة البلاد، اصطدم المسار الانتخابي بالعديد من العقبات أدت إلى تأجيلها على غرار الثغرات القانونية، والتشكيك في عمل الهيئات المشرفة عليها، فضلًا عن التجاذبات بين مكونات المشهد السياسي في البلاد.

وعقب أيام من الترقب والحماس للمشاركة في أول عملية انتخاب ديمقراطية كان يحلم بها الليبيون طوال عقود من الحكم الفردي، يشعر الكثير من الليبيين بخيبة أمل جديدة سببها تأجيل الانتخابات الرئاسية التي كان من المفترض إجراؤها أمس الجمعة. ما جعل عددًا من المواطنين بمختلف المدن البلاد، يخرجون في مظاهرات منددة بتأجيل العرس الانتخابي.

وكان على رأس المدن التي شهدت مظاهرات كبيرة، مدينة بنغازي، حيث عبَّر فيها المتظاهرون عن رفضهم الدخول في مرحلة انتقالية جديدة، بعد مرحلة الـعشر سنوات الأليمة التي تكبدت فيها الدولة الكثير من الدماء والأموال والتخريب.

شعارات ضد معرقلي الانتخابات ومطالبات بإسقاط كافة الأجسام السياسية القائمة حاليًا، على أن يقتصر عمل مجلس النواب على الإجراءات التشريعية للانتخابات حتى التاريخ الجديد الذي اقترحته المفوضية وهو الرابع والعشرين من يناير المقبل، جميعها كانت ضمن هتافات المتظاهرين، عقب ضربة لآمال إنهاء فوضى مستمرة منذ عقد في البلاد.

تحذير من تصعيد الموقف في حال عدم الاستجابة لمطالب الشعب، جاء ضمن الهتافات التي حمل فيها المتظاهرين الأمم المتحدة جزء من مسؤولية تأجيل الموعد الأول للانتخابات لعدم إيفاءها بالتزاماتها أمام الشعب الليبي وإعلان حالة فشل المجتمع الدولي وكل المؤسسات المشاركة في هذا الأمر، ما يعكس المخاطر على ليبيا واستقرارها الهش، التي لا تزال تشهد انقسامات وأصبحت ملاذا للميليشيات الأجنبية والمحلية.

“جمعة خلاص” مظاهرات تزامنت لأول مرة منذ سنوات بين مختلف المدن البلاد، على مدار نحو عام، فهل سيكون العصيان المدني الحل النهائي في حال دخلت البلاد بفترة انتقالية جديدة، أم أن الكرة ستبقى في ملعب مجلس النواب.

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