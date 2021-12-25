لقاء في المغرب لبحث استئناف الرحلات الجوية بين الدار البيضاء وطرابلس

بحثت جمعية المصدرين المغربية، مع وسفير ليبيا بالمغرب أبو بكر الطويل أهمية استئناف الرحلات الجوية المباشرة بين الدار البيضاء والعاصمة الليبية طرابلس.

وذكرت جمعية المصدرين المغربية، في بيان لها، أن رئيس جمعية المصدرين المغربية (ASMEX) حسن الإدريسي التقى سفير ليبيا بالمغرب أبو بكر الطويل.

وأضافت أن رئيس جمعية المصدرين المغربية اتفق مع السفير الليبي بالمغرب على تنظيم بعثة لرجال الأعمال المغاربة إلى ليبيا في أقرب وقت، وإنشاء نادي أعمال مغربي ليبي يعقد اجتماعات منتظمة.

وأكدت أهمية استئناف الرحلات الجوية المباشرة بين الدار البيضاء وطرابلس، كما بحثا إمكانية تنظيم معرض دائم للمنتجات المغربية في طرابلس.