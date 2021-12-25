المنصوري: الحركة المرورية بين ليبيا وتونس تسير بنسق طبيعي رغم تشديد الإجراءات الاحترازية

العنوان-طرابلس

أكد، مختار المنصوري، مدير إدارة الرقابة الصحية الدولية بمنفذ رأس جدير أن الحركة المرورية بين ليبيا وتونس تسير بنسق طبيعي مع التشديد في الإجراءات الاحترازية بعد ظهور المتحور الجديد.

وأشار المنصوري في تصريحات صحفية أنهم “يعيدون التحاليل السريعة للحالات التي يشتبه في إصابتها وكذلك التحاليل المشتبه في صحتها”.

وأكد المنصوري أن المنفذ لم يسجل أي إصابات بين المسافرين باستثناء حالتين لعناصر من الأمن يعملون بالمنفذ أجريت لهم تحاليل وننتظر نتائج المختبر لمعرفة نوع الفيروس وما إذ كان كوفيد 19 أو المتحور أوميكرون.

وأشار المنصوري إلى أن ساعات الانتظار في المنفذ لا تتجاوز ساعتين لإنهاء الإجراءات المطلوبة، لافتا إلى أن الحركة التجارية تسير بشكل طبيعي بعد السماح لهم بالعمل على مدى 24 ساعة.

واختتم المنصوري تصريحه قائلا: “مازلنا ننتظر توفير شركة نظافة وتعقيم رغم مخاطبتنا لكل الجهات ذات العلاقة”.