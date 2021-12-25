البرلمان العربي يشدد على ضرورة خروج القوات الأجنبية والمرتزقة من ليبيا

شدد رئيس البرلمان العربي، عادل بن عبد الرحمن العسومي، على ضرورة خروج جميع القوات الأجنبية والمرتزقة من الأراضي الليبية؛ كضمانة أساسية لاستقرار الأوضاع في ليبيا.

وأعرب “العسومي”، في رسالة تهنئة بمناسبة الذكرى الـ 70 لاستقلالها، عن تضامن البرلمان العربي الدائم مع الشعب الليبي؛ من أجل تحقيق آماله وطموحاته في الاستقرار والنماء والرخاء وفي اختيار قياداته وممثليه، بعيدًا عن أي تدخلات خارجية.

وعبّر عن دعم البرلمان العربي لكل ما من شأنه أن يحقق المصلحة العليا لدولة ليبيا، ويُفعّل الإرادة الحرة لشعبها، ويُحافظ على وحدة وسيادة أراضيها، آملاً في أن تحقق ليبيا المزيد من التقدم والازدهار وفقا لما نقلته وكالة “آكي” الإيطالية.

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