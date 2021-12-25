البيدجا … من مهرب للبشر والنفط … إلى قائد في قوات البحرية

وسط تجاهل وصامت تام من قبل الجهات المسؤولة والمجتمع الدولي، يعود مجددًا المليشياوي عبد الرحمن ميلاد الملقب بالبيدجا والذي يعد أحد أخطر المجرمين الدوليين ليتصدر مواقع التواصل الاجتماعي من جديد عقب نشر صور أثناء مشاركته في تخريج الدفعة الجديدة من قوات الأمن البحري.

تداول اسم المليشياوي عبد الرحمن ميلاد الملقب بالبيدجا على أنه من كبار تجار البشر والوقود في المنطقة الغربية، إذ فرضت عليه عقوبات بحسب قرار مجلس الأمن لضلوعه في تجارة البشر عبر الحدود الليبية إلى أوروبا، كما أنه يعد الذراع الأيمن لـمحمد كشلاف الشهير بـالقصب.

البيدجا صاحب السمعة السيئة التي رافقته منذ ظهوره أثناء ممارسة أعماله الشنيعة عندما حاول استغلال منصبه ووظيفته كضابط في جهاز خفر السواحل الليبي بتنفيذ الأنشطة الإجرامية المنسوبة إليه.

ويعد البيدجا من أخطر المجرمين الدوليين شارك في المعارك المحتدمة بين القوات المسلحة والميلشيات الإرهابية في المنطقة الغربية، فضلًا عن قيامه بتهديد القوات المسلحة حالة تقدمها وسيطرتها على مفاصل الدولة.

المليشياوي لم يكتفى بالأفعال المشبوهة فحسب بل كان له الدور الأبرز في تخريج دفعات عديدة من القوات البحرية خلال السنوات الماضية عندما شارك كعضو في لجنة أكاديمية الدراسات البحرية لاختبار واستقبال الطلاب الجدد.

فكيف لإرهابي وميليشاوي مطلوب دوليًا أن يقوم بتخريج دفعة من قوات الأمن البحري بالمنطقة الغربية وسط صمت تام من قبل الجهات المسؤولة.

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