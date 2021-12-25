مكونات الجنوب تطالب بحل البرلمان إذا استحدث فترة انتقالية جديدة

بوابة إفريقيا الإخبارية – متابعات |

25 December, 2021

طالبت مكونات الجنوب الليبي خلال وقفة احتجاجية اليوم السبت اعتبار البرلمان منحل في حال قيامة باستحداث فترة انتقالية جديدة بما يتجاوز الموعد المقترح لإقامة الانتخابات الرئاسية من قبل المفوضية 24 ديناير وإسقاط كافة الأجسام والأجهزة التنفيذية القائمة بعد تأجيل الانتخابات إلى ما بعد 24 يناير لتجاوزها المدد المحددة لعملها حسب خارطة الطريق المعتمدة من ملتقى الحوار السياسي وضمنها مجلس الأمن الدولي في قراره رقم 2570 لسنة 2021.

وأكدت المكونات الاجتماعية والتيارات والكيانات السياسية والقوى الوطنية ومؤسسات المجتمع المدني وعدد من المترشحين للانتخابات البرلمانية في المنطقة الجنوبية في بيان لها على حق الشعب الليبي في اختيار السلطة التشريعية والرئاسية عبر صناديق الاقتراع والإسراع في إعلان القائمة النهائية للمترشحين للرئاسة خلال اسبوع من اليوم.

ولفت البيان إلى رفض إزاحة أو تأجيل موعد الانتخابات بعد 24 يناير ومحاسبة مجلس النواب والمفوضية قضائيا لإخلاله بالواجبات والمهام المنوطة به وفقا للقانون المنظمة للانتخابات الرئاسية وتحميل المجتمع الدولي والأمم المتحدة المسؤولية في عدم الوفاء بالتزاماته تجاه إجراء الانتخابات في موعدها مع رفض ما يصدر عن بعض البعثات الدبلوماسية لدى ليبيا من بيانات وتصريحات لما تشكله من تدخل سافر في الشأن الداخلي ودعوة كافة أبناء الشعب الليبي للخروج إلى الساحات للتعبير عن رأيهم حتى يتم انجاز هذا الاستحقاق الانتخابي.