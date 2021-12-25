الدباشي: البلاد في أشد الحاجة لانتخابات تفرز سلطات تخلصها من كل تواجد عسكري أجنبي

ليبيا – قال مندوب ليبيا السابق بالأمم المتحدة إبراهيم الدباشي “تاريخ 24 ديسمبر الذكرى السبعين لاستقلال ليبيا. ذكري عزيزة تمر على الليبين وهم في دوامة لا يعرفون ايحتفلون أم يندبون حظهم العاثر الذي يقودهم من سيء إلى أسوأ”.

الدباشي أضاف في تدوينه له على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” “فلا السلطة لديها إحساس بالمسؤولية حيال الشعب ولا الشعب قادر على أن يتصرف حيال السلطة. اليوم أصبح الاستقلال ناقصًا بحكم تواجد القوات الأجنبية والمرتزقة وعملاء المخابرات الأجنبية في كل مكان”.

وأكد على أن البلاد في أشد الحاجة إلى انتخابات تفرز سلطات تنفيذية وتشريعية كاملة الشرعية تستعيد هيبة الدولة وسيادتها واستقلالها وتخلصها من كل تواجد عسكري وأمني أجنبي، وتعيد لليبيين طعم الاستقلال والسيادة.

وتساءل” فهل يستيقظ ضمير المعنيين ويقوموا بما يلزم لتنظيم الانتخابات في 24 يناير كما اقترحت المفوضية العليا للانتخابات؟”.

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