نشطاء يتداولون وسمًا يدعو لطرد السفيرة البريطانية من ليبيا

تداول بعض النشطاء على منصة تويتر وسماً يدعو لطرد السفيرة البريطانية كارولين هرندل من ليبيا؛ بسبب ما وصفوه بتدخلها في الشؤون الداخلية للبلاد.

وبدأت الحملة بعد أن نشرت السفارة البريطانية لدى ليبيا بياناً أعلنت فيه مواصلة المملكة المتحدة الاعتراف بحكومة الوحدة كسلطة مكلفة بقيادة ‎ليبيا إلى ‎الانتخابات، ومشيرة إلى أنها لا تؤيد إنشاء حكومات أو مؤسسات موازية، الأمر الذي أثار حفيظة العديد من المواطنين.

وبعد ساعات قليلة من نشر بيان السفارة البريطانية على منصات التواصل، تصدّر وسم (#طرد_السفيرة_البريطانية_من_ليبيا)، قائمة الوسوم الأكثر تداولاً في ليبيا .

واعتبر بعض النشطاء، اتخاذ خطوة جدية تجاه السفيرة؛ واجبًا وطنيًا فيما رأى آخرون أن تدخلها في ليبيا يعدّ أمرًا غير مقبول، في حين طالب البعض بضرورة أن يُقابّل تدخلها في ليبيا، بحملة شعبية على منصات التواصل لدفعها إلى الاعتذار.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية