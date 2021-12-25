بوريل: ينبغي تحديد موعد زمني حاسم لإجراء الانتخابات

طالب الممثل الأعلى للسياسة الخارجية والشؤون الأمنية للاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، السلطات الليبية بوضع موعد زمني محدد لإجراء انتخابات رئاسية وتشريعية، تتمتع بالنزاهة والمصداقية.

وأكد بوريل وفي بيان صادر أمس من بروكسل، على أن ذلك ينبغي أن يتم على وجه السرعة وعلى أن يتم الالتزام بخارطة الطريق المتفق عليها مسبقا.

وأكد البيان الأوروبي كذلك على أن الشعب الليبي يستحق العيش باستقرار وسلام بعد عقد من الصراعات، وأن لا بديل عن الانتخابات التي ستكفل للليبيين الوصول إلى مبتغاهم، بنقل السلطة سلميا إلى حكومة منتخبة.

وجدد البيان دعم الاتحاد الأوروبي الكامل للوساطة المستمرة التي تقوم بها المستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في الشأن الليبي، ستيفاني وليامز، وعمل بعثة الأمم المتحدة للدعم، مجددا عزمه مواصلة العمل معها ودعم السلطات الليبية في التحضير للعملية الانتخابية.

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