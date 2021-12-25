الدباشي: الاستقلال أصبح ناقصاً بحكم تواجد القوات الأجنبية والعملاء

قال المترشح الرئاسي إبراهيم الدباشي، إن24 ديسمبر الذكرى السبعين لاستقلال ليبيا هي ذكري عزيزة تمر على الليبين وهم في دوامة لا يعرفون أيحتفلون أم يندبون حظهم العاثر الذي يقودهم من سيء إلى أسوأ، فلا السلطة لديها إحساس بالمسؤولية حيال الشعب ولا الشعب قادر على أن يتصرف حيال السلطة. اليوم أصبح الاستقلال ناقصًا بحكم تواجد القوات الأجنبية والمرتزقة وعملاء المخابرات الأجنبية في كل مكان.

أضاف الدباشي في تدوينة بفيسبوك: “نحن في أشد الحاجة إلى انتخابات تفرز سلطات تنفيذية وتشريعية كاملة الشرعية تستعيد هيبة الدولة وسيادتها واستقلالها وتخلصها من كل تواجد عسكري وأمني أجنبي، وتعيد لليبيين طعم الاستقلال والسيادة، فهل يستيقظ ضمير المعنيين ويقوموا بما يلزم لتنظيم الانتخابات في 24 يناير كما اقترحت المفوضية العليا للانتخابات؟ نأمل ذلك؟”.