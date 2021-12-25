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بوقعيقيص: تلويح المجتمع الدولي بمعاقبة المعرقلين أصبح يتندر عليه الليبيون

تم النشر منذُ 3 ثواني
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مصدر الخبر / صحيفة العنوان الليبية
مصدر الخبر / صحيفة العنوان الليبية

العنوان-بنغازي

طالبت عضو اللجنة القانونية في ملتقى الحوار السياسي، آمال بوقعيقيص، بالحفاظ على حكومة الوحدة الوطنية برئيس جديد ونائبين، لافتتا إلى أن ترميم الحكومة شأن داخلي.

وأوضحت بوقعيقيص في بيان عبر صفحتها بـ فيسبوك، أن نظم الحوكمة الديمقراطية تقول أنه يترتب عن حجب الثقة عن الحكومة استقالتها.

بوقعيقيص، طالبت المجتمع الدولي ترك مساحة لليبيين لتدبير أمورهم ضمن إطار مؤسسات خارطة الطريق.

ودعت بوقعيقيص المجتمع الدولي بالتوقف عن ما وصفته بـ “متلازمة معاقبة المعرقلين”، في كال بيان لها.

مشيرة أن ذلك أصبح كوميديا سوداء يتندر عليها الليبيون في عز “خذلانهم”، وفق قولها.

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صحيفة العنوان الليبية

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