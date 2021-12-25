“غريمالدي”: تأجيل الانتخابات الليبية ليس حدثاً “دراماتيكيًا”

قال السفير الإيطالي لدى ليبيا، جوزيبّي بُوتشينو غريمالدي، إنه لا ينبغي اعتبار تأجيل الانتخابات الليبية كحدث دراماتيكي، بحسب وصفه، مذكرًا بأنه تم تأجيل أول انتخابات برلمانية بعد ثورة فبراير لمدة شهر واحد.

واعتبر “غريمالدي”، خلال مقابلة له مع القناة الثانية الإيطالية، أن صمود اتفاق وقف إطلاق النار في ليبيا حتى الآن؛ يبعث برسالة مطمئنة، مشيرًا إلى استمرار العملية السياسية والانتخابية، وهو ما يمكن ملاحظته من خلال لقاء بعض الأطراف، رغم وجود بعض الصعوبات.

وأكد على أن استقرار ليبيا أمرٌ أساسيٌ بالنسبة لإيطاليا بشكل خاص، ومنطقة البحر المتوسط بشكل عام، لافتًا إلى أنه ينبغي الالتزام بدعم الجهود في ليبيا، كما تفعل بلاده، على حد قوله.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية