بوتشينو: تأجيل الانتخابات عادي ولا داعي للتعامل معه دراماتيكيا

اعتبر سفير إيطاليا لدى ليبيا، جوزيبي بوتشينو، أن تأجيل الانتخابات في ليبيا والتي كانت مقررة أمس، اعتبرها أمرا عاديا لا ينبغي أن يتخذ كحدث دراماتيكي، بحسب وصفه.

وتابع بوتشينو، إن العملية السياسية في ليبيا لا زالت مستمرة، والحديث عن الانتخابات لم ينتهي، رغم كل ما يشوب هذه العملية من عراقيل وشبهات، مذكرا بأن صمود اتفاق وقف إطلاق النار بشكل عام يعد مؤشرا إيجابيا.

وذكر السفير الإيطالي أن الانتخابات البرلمانية الأولى التي جرت عام ألفين واثني عشر تأجلت لشهر إضافي.

وختم في تصريحات متلفزة، بأن أمن ليبيا من أمن إيطاليا، لذلك يعد استقرارها مهما لإيطاليا ومنطقة البحر الأبيض المتوسط.

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