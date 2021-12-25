لجنة الدفاع النيابية: نحذر السفيرة البريطانية من التدخل غير المقبول في الشأن الداخلي ونطالبها باحترام السيادة الليبية

أوضحت لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، أن انتخابات 24 ديسمبر، تم تأجيلها بتأثير التدخل الأجنبي في البلاد.

اللجنة، وفي بيانها الذي طالعته قناتنا، قالت: “في الوقت الدي كنا ننتظر فيه وكل الليييين يوم 24 ديسمبر لانتخاب رئيس للبلاد لأول مرة في التاريخ ومن ثم انتخابات برلمانية والتي تم تأجيلها بتأثير التدخل الأجنبي في البلاد، ومن هئا نرى انتخابات في ظل وجود الاتراك ومرتزقتهم وفي ظل المليشيات التابع لتيار الآسلام السياسي التابع لأردوغان تكون انتخابات غير مجدية وليست شفافة”.

وتابع: “وعلى ذكر الاحتلال التركي والحديث على الاتفاقيات المبرمة والغير شرعية مع حكومة السراج ، فإننا نحذر من الخوض في هذ الموضوع في ظل التواجد التركي لن تكون هناك اتفاقيات إلا بعد رحيل قواتهم ومرتزقتهم بعدها ينظر في الامر، كما لاحظنا التدخل الغير مقبول من سفيرة المملكة المتحدة في الشأن الداخلي ، فأننا نحذرها من هذا التصرف ونطالبها باحترام السيادة الليبية”.

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