الدباشي: استقلال ليبيا منقوص بفعل القوات الأجنبية والمرتزقة

بوابة إفريقيا الإخبارية – متابعات |

25 December, 2021

أكد مندوب ليبيا السابق بالأمم المتحدة، إبراهيم الدباشي، أن استقلال ليبيا أصبح ناقصا بحكم تواجد القوات الأجنبية والمرتزقة وعملاء المخابرات الأجنبية في كل مكان.

وأضاف الدباشي في تدوينة له بموقع “فيسبوك” في ذكرى استقلال ليبيا الذي يصادف 24 ديسمبر أن الذكرى السبعين لاستقلال ليبيا ذكرى عزيزة تمر على الليبين وهم في دوامة لا يعرفون أيحتفلون أم يندبون حظهم العاثر الذي يقودهم من سيء إلى أسوأ، فلا السلطة لديها إحساس بالمسؤولية حيال الشعب ولا الشعب قادر على أن يتصرف حيال السلطة مردفا اليوم أصبح الاستقلال ناقصًا بحكم تواجد القوات الأجنبية والمرتزقة وعملاء المخابرات الأجنبية في كل مكان.

وأردف الدباشي “نحن في أشد الحاجة إلى انتخابات تفرز سلطات تنفيذية وتشريعية كاملة الشرعية تستعيد هيبة الدولة وسيادتها واستقلالها وتخلصها من كل تواجد عسكري وأمني أجنبي، وتعيد لليبيين طعم الاستقلال والسيادة” وتساءل “هل يستيقظ ضمير المعنيين ويقوموا بما يلزم لتنظيم الانتخابات في 24 يناير كما اقترحت المفوضية العليا للانتخابات؟” معربا عن أمله في تحقيق ذلك.