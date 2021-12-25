فنوش: السفيرة البريطانية تستخف باستقلال ليبيا

العنوان-بنغازي

انتقد المحلل السياسي، عبد الحكيم فنوش، تصريحات السفيرة البريطانية، كارولين هوريندال، حول ذكرى الاستقلال، واصفا إياه بـ “التصريح الوقح”، الذي يتضمن استخفافًا بكل الليبيين.

وقال فنوش في تغريدة عبر تويتر: “‏يهددون من سيعرقل، لكنهم لم يعاقبوا من عرقل، وهذا يبين نفاقهم”.

وأضاف: “‏في يوم الاستقلال تستخف السفيرة البريطانية بنا من خلال تهنئتها لتقول عن أي استقلال تتحدثون؟ فأنا من يملي عليكم ما تفعلون وأنصب عليكم من تريدون، ومن لا تريدون”، على حد تعبيره.

وأوضح فنوش أن تصريح السفارة البريطانية، تصريح “وقح” على حد وصفه، ويبين أنهم كانوا ولازالوا وراء اللادولة في ليبيا ورفضهم لقيام حكومة بديلة لحكومة الدبيبة يؤكد أنه التوجه الأصح الواجب الاتباع”.