لجنة الداخلية النيابية تؤكد حرصها على دعم الأجهزة الأمنية المختصة بمحاربة أنشطة التهريب

ليبيا – أعرب رئيس لجنة الشؤون الداخلية بمجلس النواب سليمان الحراري عن تقدير اللجنة للعملية الأمنية الواسعة التي تقوم بها الأجهزة المختصة لملاحقة مهربي البشر والمؤثرات العقلية في مدينة طبرق والمناطق الحدودية المجاورة، مقدماً شكر اللجنة لكافة العناصر الأمنية المشاركة في الحملة.

الحراري أضاف في بيان له بأن هذه الحملات الأمنية يجب أن تتواصل لتضع حدا لظاهرة تهريب البشر والمخدرات في تلك المنطقة التي أصبحت مدخلا رئيسيا لتدفقات الهجرة الغير نظامية والمواد المخدرة ، مطالباً الجميع بمساندة عناصر الأمن للقيام بمهامهم ، مشيراً إلى أن تلك الظاهرة أصبحت تشكل تهديداً جدياً للمجتمع الليبي ولمستقبل شبابنا وللأمن القومي بشكل عام.

ودعا الأجهزة الأمنية إلى مراعاة التعامل الإنساني والقانوني مع المهاجرين غير النظاميين الذين تم تحريرهم من قبضة مهربي البشر .

وأكد رئيس لجنة الشؤون الداخلية على ضرورة اتخاذ اشد العقوبات بحق من يتم القبض عليهم من مهربي البشر والذين يستغلون ضحاياهم من البشر بأبشع صورة دون أي مراعاة لأوضاعهم الإنسانية وكذلك محاسبة مهربي المواد المخدرة بجميع أنواعها.

كما أوضح بأنه يجب وضع قضية مكافحة تهريب البشر والمؤثرات العقيلة كأولوية وطنية وان تشمل العمليات الأمنية لمكافحة التهريب كافة المناطق الليبية لوضع حد لهذا الخطر الذي يهدد الجميع.

وشدد حرص لجنة الشؤون الداخلية بمجلس النواب على دعم الأجهزة الأمنية المختصة بمحاربة أنشطة التهريب وأن عمل اللجنة سيشمل أيضا بحث تشديد العقوبات في القضايا المتعلقة بالتهريب.

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