أبو الغيط يدعو الأطراف الليبية لإعلاء مصلحة البلاد

دعا الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، مختلف الأطراف الليبية إلى إعلاء المصلحة العليا للبلاد فوق أي حسابات ومصالح ضيقة، في إطار متابعته للتطورات السياسية الليبية التي حالت دون عقد الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في موعدها المحدد.

ونقل مصدر مسؤول بالأمانة العامة للجامعة العربية تأكيد أبو الغيط أن ليبيا تمر بمنعطف خطير، يفرض على الجميع التكاتف والتعاون لإنجاز الاستحقاق الانتخابي في أقرب الآجال، بما يفضي إلى تحقيق مصلحة الشعب في اختيار المعبرين عن إرادته للمساهمة في الحفاظ على وحدة وسيادة الدولة .

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