امغيب: الجيع لا يريد لليبيا أن تستقر

بوابة إفريقيا الإخبارية – متابعات |

25 December, 2021

أكد عضو مجلس النواب سعيد امغيب أن الجميع لا يريد لليبيا أن تستقر في إشارة إلى المجتمع الدولي.

وقال امغيب في سلسلة تدوينات له بموقع “فيسبوك” “جميعهم دون استثناء لا يريدون لهذا الوطن أن يستقر، لذلك تدخلوا في شؤوننا الداخلية، وأفسدوا كل مشروع قد يخرجنا من تحت سيطرتهم”.

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وأضاف امغيب أن الحل لن يكون إلا ليبياً خالصاً، داعيا إلى العمل من أجل ذلك مضيفا يجب علينا جميعاً أن لا ننتظر حلاً ياتينا معلباً من وراء الحدود لأنه ببساطة لن ياتي؛ فمن دخل بيت غيره دون إذن لن يخرج منه بسهولة ولن يساهم في وجود حل يخرجه، فلو أراد الخروج لما دخل اصلاً”.