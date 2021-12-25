“التعاون الخليجي” يدعو الأطراف الليبية لتغليب المصالح الوطنية

دعا الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي، نايف الحجرف، إلى ضرورة التزام كافة الأطراف الليبية بتغليب المصالح الوطنية والعمل على تحقيق الأمن والاستقرار في ليبيا.

وفي بيانٍ صادر عن المجلس، اليوم السبت، أعرب “الحجرف” عن أسف المجلس لعدم إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية الليبية في موعدها أمس الجمعة. مشيراً إلى أن هذه الخطوة كانت “استحقاقًا دستوريًا ومطلبًا دوليًا” من شأنه تمهيد الطريق نحو مستقبل أفضل للشعب الليبي وأمنه واستقراره.

وأكد الحجرف التزام المجلس بالعمل في اتجاه الحفاظ على مصالح الشعب الليبي، وضمان سيادة ليبيا واستقلالها ووحدة أراضيها ووقف التدخل في شؤونها الداخلية، وخروج القوات الأجنبية والمرتزقة كافة. مشيراً إلى مساندة مجلس التعاون لجهود الأمم المتحدة لإحراز حل سياسي يضمن إحلال الأمن والاستقرار في ليبيا والمنطقة.

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