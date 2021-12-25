بوقعيقيص: يترتب على حجب الثقة استقالة الحكومة

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قالت عضو ملتقى الحوار السياسي آمال بوقعيقيص عبر صفحتها بالفيسبوك أمس الجمعة أن نظم الحوكمة الديمقراطية تقول أنه يترتب على حجب الثقة استقالة الحكومة.

واوضحت بوقعيقيص أنه ومع كامل الأحترام لمجتمع الكبار الدولي فإن ترميم الحكومة هو شأن داخلي. مع الحفاظ عليها حكومة وحدة وطنية برئيس جديد ونائبين.

وتابعت “أتمنى على المجتمع الدولي ترك مساحة لليبيين ليتدبروا أمرهم ضمن إطار مؤسسات خارطة الطريق. وأقترح عليهم مع كامل التقدير الكف عن تكرار متلازمة معاقبة المعرقلين. في كل بيان فلقد أصبحت كوميديا سوداء يتندر بها الليبيون في عز خذلانهم”.

وكانت هيئة رئاسة مجلس النواب قد دعت كافة أعضاء المجلس لجلسة رسمية ستعقد يوم الاثنين المقبل الموافق للسابع والعشرين من شهر ديسمبر الجاري.

وأوضحت هيئة الرئاسة في دعوتها التي نشرها موقع مجلس النواب على الإنترنت أن الجلسة ستعقد بمقر المجلس المؤقت بمدينة طبرق.

ومن المتوقع أن يناقش مجلس النواب مقترح اللجنة البرلمانية.

والتي شكلها الأسبوع الماضي لتتولى العمل على إعداد مقترح لخارطة طريق ما بعد 24 ديسمبر.

في حين هنأت المستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة بشأن ليبيا، ستيفاني وليامز، الليبيين بمناسبة الذكرى الـ70 لاستقلال البلاد. داعية إلى أن تكون المناسبة فرصة “لتوحيد صفوف الليبيين”.

وعبر صفحتها بـ تويتر قالت وليامز: “يسرني أن أهنئ أبناء الشعب الليبي العزيز كافة في ربوع ليبيا بمناسبة الذكرى الـ70 لاستقلال البلاد”.

وأكدت إنها “مناسبة عزيزة على قلوب الليبيين، داعية إلى أن تكون مناسبة لتوحيد صفوفهم ونبذ الفرقة والخلافات. والانتقال بالوسائل الديمقراطية إلى مرحلة اليقين”.