كشلاف: يجب أن يسبق الاستفتاء على الدستور أي انتخابات

أكد عضو لجنة التواصل المنبثقة عن الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور “سالم كشلاف” أنهم اتفقوا على تحديد الإطار العام لعمل اللجنة وتحديد مهامها وأهدافها وأهم المستهدفين بالتواصل على المستوى الدولي والوطني.

وأضاف “كشلاف” في تصريحات خاصة لقناة “ليبيا الأحرار” – الذراع الإعلامية للإخوان المسلمين – أنهم كلفوا بعض أعضاء اللجنة لترتيب عدة لقاءات مع الأطراف المعنية بالعملية الدستورية سواء الوطنية أو الدولية، وذلك خلال الاجتماع الافتراضي الأول للجنة التواصل.

وأوضح “كشلاف” أن اللجنة مخولة باتخاذ ما يلزم بالكامل على أن تعرض نتائج عملها على رئيس الهيئة، مشيرا إلى أنها سترتب للقاءات مع مجلس النواب ولجانه ومجلس الدولة ولجانه والمجلس الرئاسي والأطراف الدولية.

وقال عضو لجنة التواصل المنبثقة عن الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور إنهم بصدد التواصل مع البعثة الأممية لترتيب لقاء بالخصوص، وهم يحاولون الدفع بأن تجرى الانتخابات الرئاسية على الأقل بعد الاستفتاء على الدستور.