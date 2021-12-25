بعيو: سلام الشجعان يصنعه المتحاربون

بوابة إفريقيا الإخبارية – متابعات |

25 December, 2021

أكد الكاتب الصحفي الليبي محمد بعيو أن سلام الشجعان يصنعه المتحاربون، أما الجبناء فلن يخوضوا الحروب ولن يصنعوا السلام.

وقال بعيو في تدوينة له بموقع “فيسبوك” إن “سلام الشجعان يصنعه المتحاربون، أما الجبناء الذين يهربون زمن الحرب ويحضرون وقت الغنائم، ويحاربون بالصوت بينما يواجه الرجال الموت، فلن يخوضوا الحروب ولن يصنعوا السلام” مضيفا “الليبيون قالوا كلمتهم نعم للوطن نعم للإنتخابات نعم للدولة”.

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وكانت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات أعلنت تأجيل الانتخابات قبل أقل من72 ساعة من موعدها المقرر في 24 ديسمبر واقترحت موعدا جديدا للانتخابات في 24 يناير القادم.

وخرج المواطنين في مختلف المدن الليبية يطالبون بالالتزام بالموعد الجديد المقترح للانتخابات وإنهاء المراحل الانتقالية ومحاسبة المسؤولين عن تأجيل الانتخابات.

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