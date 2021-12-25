أبو الغيط يدعو لاعتماد الحوار كوسيلة وحيدة لحلحلة الخلاف في ليبيا

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أكدت وكالة سبوتنك الروسية اليوم السبت أن مصدر مسؤول في الأمانة العامة لجامعة الدول العربية نقلا عن أبو الغيط قد دعا جميع الأطراف المعنية في ليبيا. إلى اعتماد الحوار كوسيلة وحيدة لحلحلة الخلاف، واستبعاد خيارات العنف والاحتكام للسلاح أو التلويح به.

وجاء ذلك في بيان حصلت “سبوتنيك” على نسخة منه، كشف خلاله المسؤول بالأمانة العامة للجامعة العربية عن أن الأمين العام أحمد أبو الغيط. يتابع باهتمام التطورات التي تشهدها الساحة الليبية خلال الفترة الماضية. والتي حالت دون عقد الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في موعدها المحدد الذي سبق أن توافق عليه الليبيون، وكذلك المجتمع الدولي.

ونقل المصدر عن أبو الغيط، أنه يهيب بمختلف الأطراف الليبية ضرورة إعلاء المصلحة العليا للبلاد فوق أية حسابات ومصالح ضيقة”. مشيرا إلى أن “ليبيا تمر بمنعطف خطير يفرض على الجميع التكاتف والتعاون لإنجاز الاستحقاق الانتخابي في أقرب الآجال. وبما يفضي إلى تحقيق مصلحة عموم الشعب الليبي في اختيار المعبرين عن إرادته، بما يساعد على الحفاظ على وحدة وسيادة الدولة”.

ولفت المصدر إلى أن الحفاظ على استقرار الوضع يعد ضروريا لتمكين الليبيين من التعبير عن إرادتهم بحرية. من خلال العملية الانتخابية. منوها بضرورة وجود توافق وطني على القواعد القانونية والإجرائية للانتخابات، ومن ثم احترام نتائجها والالتزام بها.

دعت هيئة رئاسة مجلس النواب كافة أعضاء المجلس لجلسة رسمية ستعقد يوم الاثنين المقبل الموافق للسابع والعشرين من شهر ديسمبر الجاري.

وأوضحت هيئة الرئاسة في دعوتها التي نشرها موقع مجلس النواب على الإنترنت أن الجلسة ستعقد بمقر المجلس المؤقت بمدينة طبرق.

ومن المتوقع أن يناقش مجلس النواب مقترح اللجنة البرلمانية.

والتي شكلها الأسبوع الماضي لتتولى العمل على إعداد مقترح لخارطة طريق ما بعد 24 ديسمبر.