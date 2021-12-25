زوليه: بيان السفارة البريطانية يؤكد أن لها مصالح مرتبطة مع أشخاص بعينهم

أدان عضو مجلس النواب، عبد الوهاب زوليه، بيان السفارة البريطانية في ليبيا، بشأن عدم اعترافها إلا بحكومة الوحدة الوطنية المؤقتة حتى إقامة انتخابات رئاسية، واصفًا ذلك بالتدخل السافر في الشأن الليبي، وغير المنطقي.

وأشار زوليه، في تصريحات صحفية، إلى أن هذا التدخل من العديد من الدول، يؤكد أن لها مصالح مرتبطة مع أشخاص بعينهم.

وأتبع بقوله: “هذا الأمر يزيد من حدة الخلافات، ويؤثر على المشهد السياسي ويعطل أو يسعى لتأخير التسوية السياسية”، مُختتمًا بأن هذه البيانات لا تشكل قيمة حقيقية، ما لم تمثل آراء وأفكار أغلب الليبيين.

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