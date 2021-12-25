المنصوري: لم نسجل إي إصابات كورونا بين المسافرين في منفذ رأس اجدير

أكد مدير إدارة الرقابة الصحية الدولية بمنفذ رأس جدير الحدودي، مختار المنصوري، أن الحركة المرورية بين ليبيا وتونس تسير بنسق طبيعي مع التشديد في الإجراءات الاحترازية بعد ظهور المتحور الجديد.

وأضاف «المنصوري» في تصريحات رصدتها «الساعة24»، أن السلطات في المنفذ «تعيد التحاليل السريعة للحالات التي يشتبه في إصابتها وكذلك التحاليل المشتبه في صحتها».

وتابع «حتى الآن لم نسجل أي إصابات بين المسافرين باستثناء حالتين لعناصر من الأمن يعملون بالمنفذ أجريت لهم تحاليل وننتظر نتائج المختبر لمعرفة نوع الفيروس وما إذا كان كوفيد 19 أو المتحور أو ميكرون».

ومضى قائلا، إن «ساعات الانتظار في المنفذ لا تتجاوز ساعتين لإنهاء الإجراءات المطلوبة وأن الحركة التجارية تسير بشكل طبيعي بعد السماح لهم بالعمل على مدى 24 ساعة»، مضيفا «مازلنا ننتظر توفير شركة نظافة وتعقيم رغم مخاطبتنا لكل الجهات ذات العلاقة».