فتحي باشاغا :حكومة الدبيبة ستؤدي إلى إفلاس ليبيا (فيديو)

قال المرشح للرئاسية القادمة، فتحي باشاغا ،في أول تصريح له فور وصوله إلى مدينة مصراتة ،قادما من مدينة بنغازي أين إلتقى بعدد من المرشحين للانتخابات الرئاسية إن “الفساد المنتشر في الحكومة، والذي سيؤدي بليبيا للإفلاس”.

و أضاف باشاغا ” نريد مساءلة الحكومة البريطانية عن سبب دفاعها عن هذه الحكومة، وهي في ذات الوقت تفرض معايير لمكافحة الفساد في بلادها” ،وحول زيارته إلى مدينة بنغازي قال “ذهابنا للشرق هو من باب طمأنة الجميع”.

كما وجّه باشاغا الذي شغل سابقا خطة وزير الداخلية ،رسالة طمأنة ،مؤكدا أن ما اتفقنا عليه في بنغازي لن يكون ضد أي تيار سياسي في ليبيا، وسيشمل الجميع و أضاف ” لا بد أن نذهب ببلادنا للأمام، وحقوق المظلومين تؤخذ عن طريق المصالحة الوطنية وجبر الضرر والمحاكم”.

كما أكد باشاغا أنه بحث مسألة المهجرين من بنغازي ،و عبّر بقوله “لن نتركهم حتى يأخذوا حقوقهم”.