بوريل: مستعدون لمواصلة العمل مع وليامز والسلطات الليبية للتحضير للعملية الانتخابية

ليبيا – دعا المنسق الأعلى للسياسات الخارجية والأمنية بالاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، السلطات الليبية أمس الجمعة، لوضع خطة سريعة وبرنامج زمني واضح لإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية حرة ونزيهة، بعد تأكد تأجيل التصويت في الانتخابات.

بوريل قال في بيان نشره الاتحاد الأوروبي إن على السلطات الليبية تنفيذ ذلك في أسرع وقت ممكن، على أن يكون ذلك متماشياً تماما مع خارطة الطريق المتفق عليها.

كما أضاف “وحدها الانتخابات قادرة على منح ليبيا فرصة لبناء مستقبل مستقر ومزدهر”.

وتابع “يدعم الاتحاد الأوروبي بشكل كامل الوساطة التي تقوم بها حاليا مستشارة أمين عام الأمم المتحدة لليبيا، ستيفاني وليامز، والعمل الذي تؤديه بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا”.

وأشار إلى استعداد الاتحاد لمواصلة العمل مع وليامز والسلطات الليبية من أجل التحضير للعملية الانتخابية.

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