الهلال الأحمر التونسي يُنقذ قارب مهاجرين قادماً من ليبيا

أفادت منظمة الهلال الأحمر التونسي، اليوم السبت، بإنقاذ 44 مهاجراً غير نظامي من جنسيات مختلفة قبالة سواحل مدينة بنقردان الحدودية مع ليبيا.

وحسب منجي سليم، رئيس المنظمة بمحافظة مدنين، فإن خفر السواحل التونسي تمكن من إنقاذ مركب يضم 44 مهاجراً غير قانوني قادماً من ليبيا، مشيراً إلى أن من بين المهاجرين 15 سورياً، و15 مالياً، و5 بنغاليين، و4 من مصر، بالإضافة إلى 5 آخرين من دول السودان ونيجيريا والسنغال وغانا وكوت ديفوار.

وتستمر عمليات إنقاذ واعتراض القوارب في المتوسط، في ظل تزايد وتيرة الهجرة عبر الأراضي الليبية بهدف الوصول إلى القارة العجوز.

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