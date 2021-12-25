إقامة الانتخابات.. دعم أم عرقلة من الدول الغربية؟

خمس دول تدعم تطلعات الشعب الليبي، وتحرص على نيل المواطن القدر الكافي من الحرية والديمقراطية التي أصبح الشارع اليوم يتغنى بها فقط، ومن بين هذه الدولش الداعمة هي بريطانيا التي تحث على بقاء الحكومة، برئاسة أحد معرقلي انتخابات ديسمبر، عبد الحميد الدبيبة.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا