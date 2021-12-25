باشاغا: فساد الحكومة أصبح مكشوفا في العالم ورائحته وصلت إلى أوروبا فلماذا بريطانيا تدافع عنها

قال المترشح الرئاسي فتحي باشاغا، اليوم السبت، زيارتي إلى المنطقة الشرقية للقاء المرشح الرئاسي خليفة حفتر تهدف إلى بث الطمأنينة لليبيين.

باشاغا، وفي تصريحات صحفية، أضاف: “يجب أن يطمئن جميع الليبيين إلى أنهم جزء من مشروع استقرار ليبيا، الكثير حذرني من أن الزيارة ستفقدني شعبيتي ولكنني أجبتهم “قد ترجع لنا ليبيا”.

وتابع: “الإسلاميون جزء من المشروع، وكذلك الليبراليين، والكرامة والسبتمبريين، وإذا كان من الصعب نسيان الماضي فإنه كذلك من الصعب الوقوف عنده، وإنما لابد من الانطلاق للأمام وبناء ليبيا جديدة”.

واستنكر دفاع بريطانيا عن حكومة الوحدة، مضيفاً: “فساد الحكومة أصبح مكشوفا في العالم ورائحته وصلت إلى أوروبا والإمارات والأردن وقطر والمغرب”.

وتابع: “لماذا تدافع بريطانيا عن الحكومة في ليبيا وتحمي الفساد بها بينما هي تتعامل داخليا بأعلى معايير الشفافية؟، والفساد سيؤدي بليبيا إلى الإفلاس”.

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