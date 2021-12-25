“بوقعيقيص”: على المجتمع الدولي ترك مساحة لليبيين لكي يتدبّروا أمرهم

دعت عضو اللجنة القانونية في ملتقى الحوار السياسي، آمال بوقعيقيص، المجتمع الدولي لترك مساحة لليبيين لكي يتدبّروا أمرهم ضمن إطار مؤسسات خارطة الطريق.

ونادت بوقعيقيص، في إدراج عبر حسابها على الفيس بوك بالحفاظ على حكومة الوحدة الوطنية برئيس جديد ونائبين، مشيرة إلى أن ترميم الحكومة هو شأن داخلي.

وطالبت بوقعيقيص، المجتمع الدولي بالكف عن تكرار متلازمة معاقبة المعرقلين في كل بيان، لأنه أصبح كوميديا سوداء يتندر بها الليبيون في عز خذلانهم، وفق قولها.

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