ليبيا الان

“بوقعيقيص”: على المجتمع الدولي ترك مساحة لليبيين لكي يتدبّروا أمرهم

تم النشر منذُ 27 ثانية
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

دعت عضو اللجنة القانونية في ملتقى الحوار السياسي، آمال بوقعيقيص، المجتمع الدولي لترك مساحة لليبيين لكي يتدبّروا أمرهم ضمن إطار مؤسسات خارطة الطريق.

ونادت بوقعيقيص، في إدراج عبر حسابها على الفيس بوك بالحفاظ على حكومة الوحدة الوطنية برئيس جديد ونائبين، مشيرة إلى أن ترميم الحكومة هو شأن داخلي.

وطالبت بوقعيقيص، المجتمع الدولي بالكف عن تكرار متلازمة معاقبة المعرقلين في كل بيان، لأنه أصبح كوميديا سوداء يتندر بها الليبيون في عز خذلانهم، وفق قولها.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية

عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك