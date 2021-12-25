نشطاء يطلقون هاشتاغ.. طرد السفيرة البريطانية من ليبيا

بعد أكثر من عشر سنوات مضت على التوترات السياسية واحتدام الصراع في ليبيا، ما تزال عملية الانتقال إلى مصالحة وطنية تضمن عودة الاستقرار وإرجاع سيادة البلاد تبدو بعيدة المنال، فالتدخلات الخارجية في شؤونها الداخلية مستمرة في محاولة للهيمنة على المشهد السياسي والأمني، ما يزيد الوضع تعقيدا

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