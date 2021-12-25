ليبيا الان

نشطاء يطلقون هاشتاغ.. طرد السفيرة البريطانية من ليبيا

تم النشر منذُ 3 ثواني
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مصدر الخبر / قناة ليبيا
مصدر الخبر / قناة ليبيا

بعد أكثر من عشر سنوات مضت على التوترات السياسية واحتدام الصراع في ليبيا، ما تزال عملية الانتقال إلى مصالحة وطنية تضمن عودة الاستقرار وإرجاع سيادة البلاد تبدو بعيدة المنال، فالتدخلات الخارجية في شؤونها الداخلية مستمرة في محاولة للهيمنة على المشهد السياسي والأمني، ما يزيد الوضع تعقيدا

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قناة ليبيا

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